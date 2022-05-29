أمير القصيم يؤكد على أهمية دور المسؤولية المجتمعية للبنوك السعودية لدعم المبادرات

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم أهمية دور البنوك السعودية في تفعيل برامج المسؤولية المجتمعية ، من خلال تقديم برامج نوعيّة ومبادرات تستهدف دعم جميع المجتمع .

جاء ذلك ، بعد ان رعى سمو امير القصيم حفل تكريم 27 فائزًا وفائزة بجائزة بنك الجزيرة للتميز في التربية الخاصة في دورتها الثانية ، اليوم الأحد بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، والذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم بالشراكة مع بنك الجزيرة، بحضور وكيل امارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ونائب اول للرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة المسؤولية المجتمعية ببنك الجزيرة د. فهد العليان ،ومدير عام الإدارة العامة محمد بن سليمان الفريح، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم الدكتور فهد المطلق وعدد من القيادات التعليمية.

وبين سمو امير القصيم بان نجاح برامج المسؤولية المجتمعية للبنوك يؤكد على تميز المسؤولين القائمين عليها كون برامج المسؤولية المجتمعية ليست بالأمر السهل وتحتاج من يقوم بها على أكمل وجه ، مشيدا سموه بدور المسؤولية المجتمعية لبنك الجزيرة ممثلة بالدكتور فهد العليان ، من خلال دعم مبادرات إدارة التعليم بالمنطقة .

كما قدم سموه للمسؤولين بإدارة التعليم بالمنطقة على تفعيل برامج المسؤولية وحرصهم على دعم وتقدير جميع الفئات من طلاب وطالبات التعليم بالمنطقة.

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بدأت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم، بعدها كلمة إدارة تعليم القصيم ألقاها مدير إدارة التربية الخاصة ناصر بن مقبل العقيل قدم فيها شكر المجتمع التربوي والتعليمي بالمنطقة لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على دعمه المتواصل لأبنائنا من ذوي الإعاقة، مثمنًا الدعم السخي والفاعل من بنك الجزيرة على رعايتهم لهذه الجائزة والتي تستهدف الجائزة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم في جميع المجالات في التربية الخاصة، بهدف تأهيل وتطوير قدراتهم وإبراز دور ذوي الإعاقة في العمل والمشاركة الإيجابية في المدرسة والمجتمع ومنحهم فرصة الإبداع والتفوق لجعلهم أفراد منتجين في المجتمع .

واعرب نائب اول للرئيس التنفيذي للمسؤولية المجتمعية ببنك الجزيرة الدكتور فهد العليان عن شكره وتقديره لسمو امير القصيم على رعايته لهذه المناسبة ، مشيرا بان ماقام به بنك الجزيرة لانه واجب وطني وإنساني نبيل ، مبينا بان مثل هذه المبادرات المجتمعية ، محل اعتزاز وتقدير بنك الجزيرة ، مشيرا بان البنك لديه العديد من الشراكات المجتمعية مع عدد من ادارات التعليم بالمنطقة التي تسهم في تفعيل برامج المسؤولية المجتمعية بالمنطقة .

وكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم الفائزين والفائزات بجائزة بنك الجزيرة للتميز في التربية الخاصة،مهنئًا لهم على هذا التميز ومتمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية وأن يكونوا لبنة صالحة لأنفسهم ولدينهم ولوطنهم، منوهًا بدعم قيادتنا الرشيدة –أيدها الله- لهذه الفئة الغالية على قلوبنا إيمانًا بدورهم كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، مشيداً بالشراكة الفاعلة لإدارة تعليم القصيم مع بنك الجزيرة وجهودها المتواصلة في دعم المناشط التعليمية بالمنطقة .

الدكتور فهد العليان قدم الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة القصيم لرعايته حفل الجائزة والتي تأتي امتدادًا لحرص سموه واهتمامه بكل مايخدم أبناء المنطقة ، مؤكدًا بأن دعم بنك الجزيرة للمناشط التعليمية وتحفيز الطلاب والطالبات بالمسابقات التنافسية العلمية والمعرفية ، شرف وطني و امتداد لرسالة المسؤولية الاجتماعية.

من جانبه توجه مدير عام تعليم القصيم محمد بن سليمان الفريح بالشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة لرعايته وتكريمه للفائزين والفائزات بجائزة بنك الجزيرة للتميز في التربية الخاصة، وتحفيزه لإنجاح الشراكات المجتمعية، مشيدًا بمساهمة بنك الجزيرة في دعم المناشط التعليمية في المنطقة وتحقيق التشارك الفاعل بين القطاع .الحكومي والخاص ، لتحقيق رؤية المملكة 2030،مثمنًا جهود القائمين على بنك الجزيرة في دعم الجائزة و تطوير قدرات الطلبة والعاملين في التربية الخاصة.