14 أمرا ملكيا .. البسامي مديرا للأمن العام والعيسى للمباحث العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 14 أمرا ملكيا تضمنت ما يلي: 1. إعفاء الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه، وتعيين فهد الجلاجل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء. 2. تعيين المهندس خالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير. 3. إعفاء عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه. 4. تعيين عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى الصين بالمرتبة الممتازة. 5. إعفاء بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه، وتعيينه مساعدا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. 6. يكون عادل بن أحمد الجبير مبعوثا لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله. 7. تعيين الدكتور نجم بن عبدالله الزيد نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة. 8. تعيين حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. 9. تعيين المهندس طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. 10. تعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. 11. تعيين أحمد بن عبدالعزيز العيسى مديرا عاما للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة. 12. ترقية اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود آل سعود إلى رتبة فريق ركن. 13. ترقية اللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق، ويعين مديرا للأمن العام. 14. تعيين عبدالرحمن بن سليمان السياري عضوا في مجلس الشورى.



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