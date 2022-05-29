شكرا لقرائتكم خبر عن «موسم جدة».. فرص شبابية واعدة وتجارب عالمية حاضرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - حراك اجتماعي واقتصادي في مناطق الفعاليات

- يشكل التنوع في الخيارات والفعاليات علامة فارقة في موسم جدة

يواصل موسم جدة 2022 استقبال زواره بمجموعة مميزة من الفعاليات والعروض والبرامج المتنوعة في 9 مناطق فعاليات، حيث استقبلت الأيام الماضية أعداداً متزايدة من الزوار من مختلف الجنسيات.

ويشكل التنوع في الخيارات والفعاليات علامة فارقة في موسم جدة استطاع معها الموسم تحقيق أرقاماً قياسية في الحضور، وتلبية مختلف الرغبات بتجارب حية وعروض شيقة، ولامس البازار العالمي بحديقة الأمير ماجد إحدى مناطق الموسم الرئيسية اعجاب محبي التسوق وعشاق المقتنيات التراثية والشعبية؛ إلى جانب تعريف الحديقة بتجارب وحضارات الدول من خلال الفعاليات الأسبوعية المنوعة التي تقام فيها.

وحظيت منطقة جدة التاريخية بإقبال لافت من السياح والزوار بعروضها الثقافية والترفيهية والفنية المتنوعة، وجذبت "متاهة المرايا" زوار الموسم بعروضها التي تعتمد على سرعة البديهة لدى الصغار والكبار وتوجيه أدوات الإدراك الفطرية للخروج من المتاهة، التي تعتبر تجربة مشوقة وفريدة من نوعها بفنونها البصرية التي تختبر حواس الزائر ونظره منذ لحظة دخوله للمتاهة حتى خروجه.

وتتنوع فعاليات "جدة التاريخية" ما بين ألعاب ترفيهية شعبية وعروض مرئية وفنية والعديد من العروض الثقافية المتنوعة التي يجد معها الزائر نفسه في تجربة فريدة بين التراث والثقافة والفنون الشعبية الأصيلة.

وتواصل منطقة جدة آرت بروميناد فعاليتها؛ باستقطب عشاق ومحبي التسوق بمعروضاته المتنوعة التي أضفت أجواءً ممتعة على المنطقة؛ مع باقي الفعاليات الترفيهية الأخرى، حيث يشارك كل سبت عدد من أصحاب هذه المشاريع من الجنسين بمعروضاتهم المتنوعة التي تتوزع ما بين أطعمة ومتاجر وترفيه ورسومات وغيرها.

وتتيح منطقة "جدة جنغل" للأطفال وعشاق السفاري والغابات فرص الاستمتاع بمشاهدة الحيوانات البرية، والطيور النادرة؛ وسط توفير الجوانب الترفيهية للأطفال عبر مناطق الألعاب وإقامة العروض الشيقة لهم، وتمكينهم من خوض المغامرات، إلى جانب منطقة المطاعم، والمسرح الذي تنظَّم عليه العروض اليومية".

وتحظى منطقة "سيتي ووك" بالعديد من زوار موسم جدة بعروضه المشوقة وتجاربه المثيرة التي تقدم للزوار ضمن الفعاليات الترفيهية التي تتميز بروح المغامرة كتجربة بيت الرعب؛ التي يشترك فيها مغامري وعشاق الرعب داخل نطاق منطقة مهجورة مجهزة بأدوات ومعدات خاصة ليعيش الزائر مغامرة مثيرة لا تُنسى؛ حيث يجد معها فئة الشباب من الجنسين تجربة جديدة في انتظارهم.

ونقلت منطقة "جدة بيير" زوار موسم إلى عالم آخر من الترفيه والتشويق مع أطفالهم؛ حيث تتواصل فيها الفعاليات الترفيهية والعروض الحية إلى جانب الألعاب المختلفة التي تناسب مختلف الأعمار.

وعاش الشباب والشابات روح المنافسة مع فتح موسم جدة الفرص للوظائف الموسمية، حيث وفرت منصة مطلوب فرصة لأصحاب المشاريع والمواهب لتقديم معروضاتهم واهتماماتهم التجارية، واستفادت الأسر المنتجة ؛ بعرض منتجاتهم وتسويقها أمام زوار الموسم؛ ، وأصبح الموسم نافذة مهمة لهم لتطوير مهاراتهم؛ بما يعود عليهم وعلى أسرهم بالفائدة؛ حيث يسعى الموسم لدمج التسوق والعمل بالترفيه.

ويترقب أصحاب التصاميم والمواهب إطلاق فعالية بساط الريح بعد غدٍ الثلاثاء 31 مايو ضمن فعاليات الموسم في "جدة سوبر دوم" بمشاركة أكثر من 150 عارضًا ما بين مؤسسات القطاع الخاص، والجمعيات الخيرية، والأسر المنتجة.

وسيضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال التي صاغتها أنامل المصممات السعوديات والمواهب الوطنية وهي تستشرف آفاقاً واعدة على خطى رؤية المملكة 2030 الطموحة نحو توجيه جهود رواد الأعمال من الشباب، ودعم طاقاتهم الإنتاجية.