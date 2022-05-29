شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بتعيين اللواء محمد بن عبدالله البسامي مديرا للأمن العام عاجل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - صدرت اليوم أوامر ملكية فيما يلي نصوصها :
الرقم أ / 580
التاريخ 28 / 10 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 25 / 1 / 1428هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 133 ) بتاريخ 30 / 7 / 1437هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 181 ) بتاريخ 26 / 8 / 1437هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً: يعفى معالي الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه.
ثانياً: يعين معالي الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ثالثاَ: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود