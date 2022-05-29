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أمر ملكي بتعيين اللواء محمد بن عبدالله البسامي مديرا للأمن العام عاجل

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الدمام - شريف احمد - صدرت اليوم أوامر ملكية فيما يلي نصوصها :

الرقم أ / 580

التاريخ 28 / 10 / 1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 25 / 1 / 1428هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 133 ) بتاريخ 30 / 7 / 1437هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 181 ) بتاريخ 26 / 8 / 1437هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً: يعفى معالي الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه.

ثانياً: يعين معالي الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ثالثاَ: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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