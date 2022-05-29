شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بتعيين اللواء محمد بن عبدالله البسامي مديرا للأمن العام عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرت اليوم أوامر ملكية فيما يلي نصوصها :

الرقم أ / 580

التاريخ 28 / 10 / 1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 25 / 1 / 1428هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 133 ) بتاريخ 30 / 7 / 1437هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 181 ) بتاريخ 26 / 8 / 1437هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً: يعفى معالي الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه.

ثانياً: يعين معالي الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ثالثاَ: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود