نصائح للتعامل مع التوتر.. تعرّف عليها

محمد بن مسعود - الدمام - تعددت أسباب التوتر وتأثيراته على معظم البشر في السنوات الأخيرة، وأصبحت ضغوطات الحياة والعمل وغيرها أسباب كافية جدا للشعور بالتوتر بشكل شبه دائم.

ويعاني كثيرون من عدم قدرتهم على التخلص من أشكال التوتر، التي تصل إلى فقدان التركيز، والأرق، والعصبية الزائدة، وغيرها، فيما عرض موقع “Health line” عدة خطوات يمكن أن تساعد في التعامل مع التوتر والسيطرة عليه، وهي:

1- إعداد قائمة بمسببات التوتر

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وتشمل هذه القائمة، البحث عن الأسباب الحقيقية وراء الشعور بالتوتر، فيجب على الشخص أن يفكر جيدا ويدرس المحيط من حوله للتوصل إلى الأسباب الحقيقية المؤدية به إلى هذا الشعور، وكتابتها .

2- الاهتمام بفترات الراحة

من المعروف أن ضغوط العمل بشكل متواصل من أبرز مسببات التوتر، لذا يجب على الإنسان أن يهتم بالحصول على فترات راحة كافية، تتضمن الابتعاد عن التفكير في العمل والرد على الهاتف أو تفقد البريد الإلكتروني.

3- تنظيم الوقت وإدارته

يجب على الإنسان أن يتعلم كيف يدير وقته، ما بين العمل والراحة وتلبية احتياجاته الأخرى، كالطعام وغيره، ويعد هذا من أهم أسباب التخلص من التوتر.

4- إعادة تقييم الأفكار السلبية

على الشخص أن يعيد تقييم أفكاره السلبية التي كونها خلال شعوره بالتوتر، لأنها في الغالب تنتج أصلا عن هذا الشعور.

5- الموازنة بين الحياة الشخصية والعملية

وهذا متعلق بالنقاط الأولي التي ذكرت حول تنظيم الوقت، والحصول على راحة كافية، لأنه من أهم أسباب فقدان الطاقة، هو التركيز على نشاط واحد لفترة طويلة.

6- العناية بالنفس

يجب على الإنسان ليتخلص من التوتر أو يتجنبه أن يهتم بنفسه من حيث الحصول على طعام جيد ونوم كاف، من أجل التخلص من الإرهاق.

7- الحصول على دعم من المقربين

عند الشعور بالتوتر، من الممكن الاستعانة بشخص موثوق، قريب أو صديق، للمساعدة في إنجاز الأمور التي لم تنجز، وهذا يخلق شعورا بالطمأنينة، ويخفف من حدة التوتر.