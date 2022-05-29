اخبار الخليج – وكيل شئون البلديات يشارك في المنتدى الدولي لتقنيات التشجير في مدينة الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - شارك سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشئون البلديات في وزارة الأشغال وشئون البلدياتوالتخطيط العمراني في أعمال المنتدى الدولي لتقنيات التشجير في مدينة الرياض والذي نظم من قبل المركزالوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعوديةالشقيقة ممثلاً لمملكة البحرين برفقة عددا من مسئولي الوزارة.

وجاءت المشاركة في المنتدى الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض برعاية وحضور معالي المهندسعبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي وبمشاركة وفود من عدة دول إقليمية إلىجانب ممثلي أهم المنظمات الدولية ذات العلاقة وممثلي المنظمات الإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدنيوالخبراء والمستثمرين.

وأبرز المنتدى الزيادات في اتجاهات التصحر في إقليم الشرق الأوسط وهو ما يتطلب تظافر الجهود الإقليميةللحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، حيث تطرق المنتدى إلى محاور التشجير وتقنياته والأراضي ومكافحةالتصحر وتقنيات الري ومصادر المياه والمشاتل والبذور وتدوير المخلفات وتطوير الغابات ومكافحة الآفات.

وأشار المنتدى إلى أن أبرز التحديات المتنامية في الإقليم هي تغير المناخ والأزمات الممتدة وقلة المياه، حيث باتتالحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، حيث يدعو المنتدى إلى تعميم الزراعة البيئية والممارسات الزراعيةالمستدامة وتبني المناهج المبتكرة، بما في ذلك الزراعة الذكية مناخيا، والنظم الزراعية والغذائية المحافظة علىالموارد لكي تكون أكثر كفاءة وشمولا وقدرة على الاستدامة من أجل انتاج أفضل، ونظم غذائية صحية، وبيئةسليمة، وحياة أفضل.

وأشار سعادة الوكيل الشيخ محمد بن أحمد أن هذا المنتدى يأتي ضمن اهتمامات المملكة العربية السعودية بتنميةالغطاء النباتي كأحد الركائز الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للبيئة والتي تمثل خارطة الطريق لتحقيق تطلعات رؤيةالمملكة العربية السعودية 2030 حيال تعزيز حماية البيئة وتنميتها حيث يؤدي المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتيومكافحة التصحر دورا هاما في تحقيق مستهدفات السعودية حيال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والتيتوجت بإعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمبادرة السعودية الخضراء والتي تعتبر منالمبادرات الطموحة والرائدة على مستوى العالم ومبادرة الشرق الأوسط الخضراء التي تهدف إلى تعزيز التعاونالإقليمي لتنمية الغطاء النباتي والتنوع الاحيائي في المنطقة والحد من التصحر والمساهمة في مواجهة التحدياتالبيئية العالمية وفي مقدمتها التغير المناخي.

وأشار الوكيل الشيخ محمد بن أحمد إلى الخطة الوطنية للتشجير التي تهدف إلى مضاعفة عدد الأشجار فيمملكة البحرين بحلول العام 2035، مؤكدا على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفةولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله بشأن التوسع في مشاريع التشجير.

وبين أن الخطة الوطنية تهدف إلى مضاعفة عدد الأشجار من 1.8 مليون شجرة حاليا إلى قرابة 3.6 مليون شجرةبحلول العام 2035 وذلك ضمن التزامات مملكة البحرين ضمن أهداف اتفاقية الأمم الاطارية بشأن تغير المناخ(COP26).

وبين الشيخ محمد بن أحمد أن هناك عددا من المبادرات والسياسات لزيادة التشجير وتحفيز كافة الأطرافللمشاركة في مشاريع التشجير لضمان بلوغ الهدف السنوي «، مؤكدا على توجيهات سعادة المهندس عصام بنعبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالتوسع في عمليات تشحير الشوارع والتقاطعاتوالمشاريع البلدية المختلفة والتي بدئته الوزارة في مختلف هذه المشاريع.

وأكد الوكيل على التزام مملكة البحرين بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، حيث أن التغير المناخييمثل تحدياً عالمياً يتطلب من الجميع تسخير كافة الإمكانيات وتبادل أفضل الممارسات للتغلب عليه عبر وضعالحلول المتقدمة للوصول إلى الأمن المناخي الذي تتطلع إليه دول العالم حيث أن مملكة البحرين داعمة لكل ما منشأنه تحقيق الأهداف المناخية التي تسهم في حماية كوكب الأرض.

وأشاد سعادة الوكيل بتنظيم المملكة العربية السعودية للمنتدى معربا عن شكره لمعالي الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي على حسن الاستضافة والتنظيم.