اخبار الخليج – «وزير الاشغال» يتفقد احتياجات رابعة الجنوبية

محمد بن مسعود - الدمام - قام سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بزيارة تفقدية للدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية يرافقه الوكيل المساعد للطرق المهندس كاظم علي عبداللطيف بحضور ممثل الدائرة العضو البلدي عمر عبدالرحمن وعدد من مهندسي الوزارة، لمتابعة احتياجات أهالي المنطقة من مشاريع بنية تحتية أهمها آخر مستجدات مشروع تطوير شارع 77.

وقال سعادة الوزير أن الوزارة ستبدأ خلال هذا العام بتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من توسعة شارع 77 إلى مسارين في كل اتجاه في الجزء المحصور بين شارع 47 ومدخل إسكان هورة سند بعد استكمال اعمال الكهرباء ، والذي يهدف إلى تخفيف الازدحامات المرورية على الشارع، وكذلك زيادة انسيابية الحركة المرورية والقضاء على مشكلة الدوران العكسي للقادم من الشمال عبر استحداث دوار عند مدخل إسكان هورة سند ، حيث تتضمن أعمال المشروع توسعة الشارع إلى مسارين في كل اتجاه وذلك في الجزء المحصور بين تقاطعه مع شارع47 وتقاطعه مع طريق 4558 واستحداث دوار عند تقاطعه مع طريق 4558 وذلك للدوران العكسي وتسهيل الدخول إلى مشروع هورة سند الإسكاني كما تشمل أعمال التطوير على إنشاء شبكة لتصريف مياه الإمطار، وتوفير مواقف جانبية وأرصفة للمشاة ومواقف للسيارات، ووضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات مستقبلًا، كما تشمل على أعمال الإنارة، وتوفير العلامات المرورية واللوحات الإرشادية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع.

وأضاف سعادته الى أنه يتم حالياً اعداد التصاميم التفصيلية لإنشاء دوار آخر شمالاً على شارع 77 بتقاطعه مع طريق 4571، لتتمكن الحركة المرورية من الالتفاف والدوران العكسي باتجاه الجنوب.

كما وجه سعادة الوزير المهندسيين المعنيين بتوسعة الجزئية على طريق 4558 لضمان انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة بناءً على طلب العضو البلدي، ويتم حالياً التنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى تمهيداً للبدء بالتنفيذ.

كما تقدم الممثل البلدي بطلب رصف عدد من الطرق في مجمع 645 – 646، وإعادة رصف طريق 3957 مجمع 939، ووجه سعادة الوزير المهندسين بدراسة الطلبات وادراجها على برنامج الوزارة للتنفيذ حال توفر الميزانيات اللازمة.

وفي السياق ذاته، أشار سعادة الوزير الى أنه يتم حالياً اعداد التصاميم التفصيلية لتوسعة شارع الاستقلال باتجاه شارع المعسكر أسفل جسر شارع الملك حمد بإضافة مسار إلى المسار الحالي لزيادة الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية المتجهة إلى الرفاع وسترة، وسيتم التنفيذ بعد استكمال التصاميم والحصول على موافقة الدوائر الخدمية الأخرى وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.

من جانبه، تقدم العضو البلدي عمر عبدالرحمن بخالص شكره وتقديره لسعادة الوزير ومهندسي الوزارة على زيارتهم للمنطقة واهتمامه بمتابعة تنفيذ المشاريع التي تخدم الأهالي، كما اثنى على الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتلبية احتياجات ومتطلبات الاهالي للارتقاء بخدمات البينة التحتية المقدمة لهم.