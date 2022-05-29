اخبار الخليج – سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي يستقبل السكرتير الخاص للشؤون الاستراتيجية لفخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة

ورحب سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بالسكرتير الخاص للشؤون الاستراتيجية لفخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، وخلال اللقاء اشار سموه إلى أن العلاقات البحرينية البرازيلية تشهد على الدوام تطوراً في العديد من مجالات التعاون والتنسيق بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، كما تم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
كما حضر اللقاء النائب إدواردو بولسونارو رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب بجمهورية البرازيل الاتحادية وعدد من كبار المسؤولين البرازيليين.
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