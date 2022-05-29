وبهذه المناسبة، أشاد صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ، بالدعم اللامحدود الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لقطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية للمشروع الإصلاحي لجلالته، وبالاهتمام الكبير للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقطاع التعليم وتطويره.
وأضاف العسومي «أن وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، جاءت نتاج جهد كبير قام به البرلمان العربي على مدار دور انعقاد كامل بالتعاون مع مجموعة من الشركاء رفيعي المستوى في إعداد الوثيقة التي تعد بمثابة خطة ورؤية استراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية في العالم العربي بما يواكب التغيرات الثقافية والثورة المعلوماتية والتطورات التكنولوجية في ظل الثورة الصناعية الرابعة ومتغيرات وظائف المستقبل وكذلك المتغيرات الحياتية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا عالميًا.»
جدير بالذكر أن البرلمان العربي قد أعد وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي بالتعاون مع مجموعة من الشركاء ، ومنهم؛ جامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «إلكسو»، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بهدف إقامة نظام تعليمي عربي عالي الجودة في جميع مراحله يتماشى مع التغيرات العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – مملكة البحرين تحتضن إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي التي ينظمها البرلمان العربي بمشاركة عربية ودولية واسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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