اخبار الخليج – مملكة البحرين تحتضن إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي التي ينظمها البرلمان العربي بمشاركة عربية ودولية واسعة

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بمملكة البحرين، ينعقد مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي تحت شعار «البحرين بوابة تطوير التعليم في العالم العربي» والذي ينظمه البرلمان العربي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين خلال يومي (1 – 2) يونيو 2022م ، وبمشاركة عدد من كبار الشخصيات على مستوى رؤساء المجالس والبرلمانات بالدول العربية وممثلين عن المنظمات العربية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتعليم.

وبهذه المناسبة، أشاد صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ، بالدعم اللامحدود الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لقطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية للمشروع الإصلاحي لجلالته، وبالاهتمام الكبير للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقطاع التعليم وتطويره.

وأضاف العسومي «أن وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، جاءت نتاج جهد كبير قام به البرلمان العربي على مدار دور انعقاد كامل بالتعاون مع مجموعة من الشركاء رفيعي المستوى في إعداد الوثيقة التي تعد بمثابة خطة ورؤية استراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية في العالم العربي بما يواكب التغيرات الثقافية والثورة المعلوماتية والتطورات التكنولوجية في ظل الثورة الصناعية الرابعة ومتغيرات وظائف المستقبل وكذلك المتغيرات الحياتية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا عالميًا.»

جدير بالذكر أن البرلمان العربي قد أعد وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي بالتعاون مع مجموعة من الشركاء ، ومنهم؛ جامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «إلكسو»، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بهدف إقامة نظام تعليمي عربي عالي الجودة في جميع مراحله يتماشى مع التغيرات العالمية.