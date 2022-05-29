اخبار الخليج – سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء: آفاق التعاون المشترك بين البحرين والبرازيل تشهد مواصلة الجهود لتنميتها على المستويات كافة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء أن آفاق التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة تشهد مواصلة الجهود لتنميتها على المستويات كافة بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين، مشيرًا إلى ما تحظى به العلاقات الثنائية من رعايةٍ واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة.

جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم، بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، سعادة الفريق أول بحري فلافيو روشا السكرتير الخاص للشؤون الاستراتيجية لفخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، حيث نقل سعادة الفريق أول بحري فلافيو روشا إلى جلالة الملك المعظم القائد الأعلى وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء تحيات وتقدير الرئيس البرازيلي، كما حمله سموه نقل تحيات جلالة الملك المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، وتمنيات جلالته للبرازيل الصديقة بمزيدٍ من التطور والازدهار، مثمنًا سموه حرص الرئيس البرازيلي على تطوير مختلف أوجه التعاون مع مملكة البحرين بلوغًا للأهداف المنشودة.

ونوّه سموه بمسار العلاقات الواعدة بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية ، والتي عززتها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والزيارات المتبادلة، لافتًا إلى أهمية الدفع بسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة بما يسهم في رفد مختلف القطاعات الحيوية ويصب في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب سعادة الفريق أول بحري فلافيو روشا عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرصٍ و اهتمام بتطوير العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية، متمنيًا للمملكة المزيد من النماء والتقدم.