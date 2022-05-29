بالفيديو.. تعرّف على التسجيل العيني للعقار وأهم مزاياه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

رصد تقرير نشرته “الإخبارية ” أهم مزايا وفوائد التسجيل العيني للعقار.

وأوضح التقرير أن التسجيل العيني للعقار يعني تخصيص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية توصف فيها الوحدة وصفا دقيقا من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها وتبين فيها حقوق الوحدة ولالتزامات المترتبة عليها.

ويهدف التسجيل العيني حفظ حقوق الملكية العقارية وسهولة بيع وشراء العقار، والحد من النزاعات العقارية.

ومن مزاياه تسجيل العقارات من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجيومكانية لقطعة العقار ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها.