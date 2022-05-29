اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيسة جمهورية نيبال بذكرى العيد الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – معالي الشيخ خالد بن عبد الله: المدن الإسكانية ركيزة أساسية في تجربتنا الرائدة وتعكس الاهتمام بتوفير المسكن الملائم للمواطنين

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