أمير مكة المكرمة يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المُعين حديثاً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المُعين حديثاً أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة. وهنأ الأمير خالد الفيصل، أبوعباة بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه، كما استمع سموّه لشرح عن أعمال الشركة وخططها التطويرية لمطار المؤسس.

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