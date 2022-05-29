اخبار الخليج – النفيعي يجدد مطالبته بوقف الأقساط لستة شهور اخرى

محمد بن مسعود - الدمام - جدد النائب ابراهيم خالد النفيعي مطالبته بتأجيل وقف الأقساط لستة شهور إضافية لنهاية السنة، واكد بان مجلس النواب وافق على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بتأجيل الاقساط لمدة ٦ شهور اضافية الذي تقدم به مع مجموعة من النواب في جلسة 12 ابريل 2022.

وأشار النفيعي بأن انجاحا لخطة التعافي الاقتصادي وانعاش السوق المحلي ومراعاة لظروف المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود خاصة مع ارتفاع الاسعار، وتشجيع ودعم الشركات والمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة يتطلب وقف الاقساط لمدة ٦ شهور اضافية.

وأوضح بأن العديد من المواطنين يطلبون التمديد، ويستفسرون يومياً إذ أن هناك تأجيل من عدمه، حيث أن آخر شهر للتأجيل سيكون في يونيو القادم، أي بعد شهر من الآن.

وأوضح بأن تصريح مصرف البحرين المركزي الأخير بأن البنوك قد حققت وستحقق أرباح تاريخية في 2022، مما يؤكد بأن البنوك لم تتضرر من وقف الاقساط.

ودعا النفيعي مصرف البحرين المركزي إلى امكانية توضيح الأمر للرأي العام بأسرع وقت ممكن حتى.