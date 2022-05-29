اخبار الخليج – بينها «الكرم» و«الدعم الاجتماعي».. لهذه الأسباب.. البحرين الأولى عربيا في مؤشر السعادة

محمد بن مسعود - الدمام - حلت البحرين الاولى عربياً في تقرير السعادة العالمي 2022، والصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

وحول العوامل التي جعلت البحرين تحتل المرتبة الأولى عربياً، أكد الموقع الرسمي للتقرير أنها 6 عوامل جاءت كالتالي:

1.نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من حيث تكافؤ القوة الشرائية.

2. متوسط العمر المتوقع عند الولادة

3. ومستوى الدعم الاجتماعي

4. الكرم

5.تصورات المجتمع حول الفساد

6. حرية اتخاذ خيارات الحياة

وذكر الموقع أن موضوع تقرير هذه السنة يلقي نظرة فاحصة على أداء الأفراد والدول في مواجهة جائحة كورونا مؤكدة ان بيانات المسح جاءت لتحديد كيفية تقييم الناس لحياتهم في أكثر من 150 دولة.

وجاءت فنلندا الاولى عالميا في هذا التقرير.

يذكر بأن مملكة البحرين قد احتلت المركز الثالث عالميا في تقرير العام 2021 لتسجل تقدما هذا العام لتحتل الصدارة في مؤشر السعادة العربية للعام 2022.