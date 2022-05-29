بدء التسجيل في مرحلة «رياض الأطفال» عبر نظام نور.. إليك خطوات التقديم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التعليم، أنها بدأت اليوم، عبر نظام نور استقبال طلبات التسجيل لمرحلة رياض الأطفال، مؤكدة أن الأولوية في القبول لِمَنْ يسجل أولاً.

وأوضحت الوزارة، أن الأطفال المستحقين للتسجيل في كل مستوى من مرحلة رياض الأطفال حسب تاريخ الميلاد على هذا النحو:

1 – المستوى الأول: لروضات الأهلية العالمية فقط للأعمار من 3 / 2 /1440 هـ الموافق 12/10/ 2018م إلى 2 / 2 /1441 هـ الموافق 1 /10/ 2019م.

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2 – المستوى الثاني: من تاريخ 3 / 5 / 1439هـ الموافق 20 / 1 / 2018م إلى 2 / 2 / 1441هـ.

3 – المستوى الثالث: من تاريخ 3 / 2 / 1438هـ الموافق 3 /11/ 2016إلى 2 /5 / 1439هـ الموافق19 /1 / 2018م.

وأوضحت أن أولوية القبول ستكون لمن يسجل أولًا من الأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية.

وأشارت إلى أن قبول الأطفال بالمستوى الثاني يتم حال توفر شواغر بعد الانتهاء من قبول جميع المتقدمين بطلبات تسجيل بالمستوى الثالث حتى تاريخ 23 / 01 /1444هـ والموافق 21 / 08 / 2022م.

خطوات التسجيل:

فيما أطلقت إدارة رياض الأطفال بإدارة التعليم في نجران، مبادرة «خطوة بخطوة نحو تسجيل أسهل لأطفالنا» عبر نظام نور، وذلك على النحو التالي:

1 – الدخول على الرابط (نظام نور).

2 – إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

3 – لتسجيل طالب جديد، أدخل « رقم هوية الطفل، صلة القرابة، ترايخ ميلاد جديد».

4 – إتاحة المستوى المناسب لعمر الطفل.

5 – بيانات الطفل.

6 – بيانات الروضة.

7 – التعهد بصحة المعلومات.