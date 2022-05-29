أمير تبوك يدشن 26 مشروعاً تنموياً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة غداً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك يدشّن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غداً، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، 26 مشروعاً تنموياً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 2,5 مليار ريال لدعم الاستدامة البيئية والمائية والغذائية في المنطقة، وفق مستهدفات “رؤية 2030”. وستسهم المشروعات في خدمة جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة المنفذة وفق أفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، لتعكس سير منظومة البيئة والمياه والزراعة.

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