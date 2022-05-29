تعليم الشرقية ينظم ورشة عمل “ساعة حوار إعلامية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية
نظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية, اليوم، ورشة عمل بعنوان “ساعة حوار إعلامية”، بمشاركة أكثر من 576 شخصاً من جميع مدارس تعليم المنطقة الشرقية؛ لأجل تطوير منظومة العمل الإعلامي وتحقيق الأهداف المنشودة.
واستُعرِضت خلال الورشة قراءات إعلامية لحسابات التواصل وفق دليل الحوكمة، والسياسات والأحكام الخاصة بشبكات التواصل، والحسابات المعتمدة من وزارة التعليم وآليات الترميز والهوية البصرية، وتطبيق ما ورد في الدليل من حيث المتابعات والإعجابات والنبذة التعريفية عن المدرسة، وصولاً لإرشادات عامة في التصاميم والمونتاج والتصوير، وإستراتيجيات في الخطط الإعلامية.
وأكدت إدارة التعليم، على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه المنسقين الإعلاميين في صناعة وانتقاء البرامج الإعلامية النوعية والهادفة ونشر ثقافة الإبداع والتميز بين أوساط المجتمع التعليمي، بما ينعكس على تعزيز الهوية الوطنية والولاء في نفوس الطلبة والوصول بمضامين رسالتهم الإعلامية لجميع أفراد المجتمع محققة لأهداف وزارة التعليم والإستراتيجية الإعلامية.
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