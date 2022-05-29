الخطوط الجوية القطرية تزيد عدد رحلاتها إلى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

يسرّ الخطوط الجوية القطرية الإعلان عن زيادة عدد رحلاتها إلى بواباتها في المملكة العربية السعودية، الدمّام وجدة والمدينة المنوّرة، وذلك اعتباراً من 15 يونيو 2022.

وتأتي هذه الزيادة في عدد الرحلات، في إطار الجهود التي تبذلها الناقلة الوطنية لدولة قطر لتعزيز خدماتها في المملكة العربية السعودية، وتوفير المزيد من خيارات السفر السلسة لمسافريها في الوقت الذي يشرعون فيه بالتخطيط لعطلاتهم الصيفية، حيث سيتمكنون من الاستمتاع باستكشاف العالم، عند السفر على متن الخطوط الجوية القطرية عبر مقر عملياتها، مطار حمد الدولي.

وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: “يسرّنا زيادة عدد رحلاتنا إلى بواباتنا الثلاث في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي سيتيح أمام المسافرين الفرصة للاستفادة بصورة أكبر من شبكة وجهاتنا العالمية المتنامية، بما في ذلك وجهاتنا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا وإفريقيا. ومع هذه الزيادة الإضافية في عدد الرحلات، ستشغّل الناقلة القطرية 13 رحلة يومياً إلى المملكة العربية السعودية، متيحة بذلك أمام المسسافرين عبر مطار حمد الدولي، إمكانية الاستمتاع بتجربة استثنائية”.

وسيتمكّن المسافرون من جدة والدمام والمدينة المنورة بفضل هذه الزيادة في عدد الرحلات؛ من الاستمتاع بالسفر إلى شبكة وجهات الناقلة القطرية العالمية المتنامية. كما يمكنهم كذلك الاستمتاع بجمع واسترداد نقاط المكافآت من آفيوس، وهي عملة المكافآت الجديدة لبرنامج الولاء التابع للناقلة القطرية، الأمر الذي من شأنه إتاحة المزيد من الفرص أمام المسافرين للاستفادة من العروض والابتكارات المذهلة عند استرداد وإنفاق نقاط أفيوس. كما سيتمكّن أعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، من الاحتفاظ برصيد المكافآت الذي حصلوا عليه في السابق، مع مواصلة الاستفادة من فرص استرداد نقاط المكافآت المتاحة أمامهم حالياً.

عدد رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى المملكة العربية السعودية اعتباراً من 15 يونيو 2022:

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وحصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة “أفضل شركة طيران في العالم” ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2021، إلى جانب الفوز بخمس جوائز أخرى، وهي: “أفضل درجة رجال أعمال في العالم”، و”أفضل صالة لدرجة رجال الأعمال في العالم”، و”أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم”، و”أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم”، و”أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط”. وتتصدر الناقلة الوطنية لدولة قطر شركات الطيران العالمية بعد الفوز بجائزة الأفضل في العالم للمرة السادسة في تاريخها في إنجاز غير مسبوق في أعوام (2011 و2012 و2015 و2017 و2019 و2021).

وأصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 5 نجوم في “تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران” من سكاي تراكس. ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققه مطار حمد الدولي كأول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في “تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى المطارات”. ويؤكّد ذلك للمسافرين في جميع أنحاء العالم؛ على أن إجراءات وتدابير الصحة والسلامة في الناقلة القطرية تخضع لأعلى المعايير الممكنة من حيث التدقيق والتقييم المهني والمستقل.

وتسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها حاليّاً إلى 145 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الحائز على جائزة “أفضل مطار في العالم” من شركة سكاي تراكس العالمية.