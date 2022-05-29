الرئيس التنفيذي لـ”نيوم”: نعتمد على الطاقة المتجددة وملتزمون بزراعة 100 مليون شجرة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

قال الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم، المهندس نظمي النصر، إن نيوم ستكون المنطقة الأولى التي سيتم دعمها بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر للطاقة المتجددة، وهذا التزام منا في هذه الناحية.

وأضاف “النصر” خلال كلمته في مؤتمر القطاع المالي، اليوم الأحد، أن “الذين قاموا بزيارة نيوم أو الذين يخططون لزيارتها سيلاحظون عندما يسيرون في هذه المدينة مدى الانسجام مع الطبيعة”.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ”نيوم”: “ملتزمون كمديرين في المشروع وتحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الإدارة، بأن يكون 55% من المدينة منطقة طبيعية، ونحن نعمل بجد في هذا الاتجاه الاستراتيجي بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة واعتمادا على العديد من الدراسات والأبحاث العلمية، ونؤمن بأن النتائج النهائية ستحسن مركزنا”.

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وتابع “النصر”: “تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الإدارة، نود أن نعلن التزامنا بزراعة 100 مليون شجرة في مدينة نيوم، كجزء من العشرة مليارات شجرة التي سيتم زراعتها حول العالم”.

وختم قائلًا: “أود أن أختم كلمتي بأننا عندما نفكر ونمعن النظر إلى نيوم، فالناس ربما لا يلاحظون أن نيوم هي بحجم بلد مثل بلجيكا، وسوف نلتزم باستخدام الطاقات المتجددة في هذه المدينة، ونحن فخورون بأن نكون جزءا من هذا الالتزام”.