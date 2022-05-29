وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 31 موقعاً حول المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (31) موقعا حول المملكة, وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم الخدمة للنساء في ثانوية ساق، ويوم الاثنين في بلدية محافظة عنيزة، وثانوية الفويلق، وثانوية الخنساء ببريدة، وللرجال في بلدية البصر ببريدة، ومتوسطة ابن صالح بعنيزة، ويوم الثلاثاء في مستشفى الملك سعود بعنيزة، وفرع وزارة المالية ببريدة، وفرع الهيئة العامة لعقارات الدولة ببريدة، وللنساء في جمعية فتاة البدائع، والثانوية الثلاثون ببريدة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مستشفى الحياة الوطني بعنيزة، والثانوية الثامنة ببريدة، وللرجال في فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ببريدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة مكة المكرمة تقدم الوحدات المتنقلة اليوم خدماتها للنساء في مركز سديرة بمحافظة الطائف لمدة أسبوع، وللرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير بتقديم خدماتها للرجال والنساء اليوم في جامعة الملك خالد بأبها، وللرجال في الكلية التقنية بمحافظة سراة عبيدة لمدة يومين لكل منهما، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال والنساء في مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال في مركز بني عمرو التابعة لمحافظة النماص لمدة يوم لكل منهما.

فيما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة اليوم خدماتها للرجال في متوسطة الأطاولة بمحافظة القرى لمدة يومين، ومدرسة ذات الصواري بمركز بلسود لمدة يوم واحد، ويوم الثلاثاء في متوسطة المشارقة بمحافظة القرى، ويوم الأربعاء في ثانوية الأمير محمد بن سعود بمدينة الباحة لمدة يومين لكل منهما.

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وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة اليوم بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مركز الحصينية، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في مركز المشعلية لمدة يومين لكل منهما.

كما تنفذ الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للنساء في منتزه الملك عبدالله البيئي بالمنطقة الشرقية لمدة أسبوع، وللرجال والنساء في مركز الوادي التابع لمحافظة القريات بمنطقة الجوف لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة للرجال بمنطقة جازان في ميناء جازان لمدة يومين، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في مركز تربة بمنطقة حائل لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.