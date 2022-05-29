هيئة البحرين للسياحة تشارك في معرض «آي إم إي إكس» للأعمال بألمانيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عزمها المشاركة في معرض «آي إم إي إكس» المقام في مدينة فرانكفورت بجمهورية ألمانيا خلال الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو 2022، والذي يعتبر أحد أهم المعارض التجارية العالمية الرائدة في مجال الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات وصناعة سفر الأعمال.

وتتميز مشاركة الهيئة في هذا المعرض بجناح خاص يمتد على مساحة تفوق الـ 130 متراً، كما يضم الناقلة الوطنية «طيران الخليج» والتي تقدم تعريفاً بأحدث خدماتها وخطوطها الجوية والعروض التي تقدمها للسياح والزوار بالتعاون مع هيئة السياحة.

ويضم جناح الهيئة في المعرض عدد من منشآت القطاع الخاص من فنادق ومطاعم وشركات سياحية ومكاتب حجوزات وغيرها، حيث تزود زوار المعرض ومرتاديه بالعروض التي تقدمها للأفراد والمجموعات السياحية الوافدة إلى مملكة البحرين.

ومن المقرر أن تنظم هيئة البحرين للسياحة والمعارض خلال هذا المعرض العالمي مؤتمراً صحفياً للحديث أمام ممثلي وسائل الإعلام الدولية المختلفة عن تفاصيل الهوية الجديدة لعالم المعارض البحرين الجديد في منطقة الصخير، وكيف تعكس هذه الهوية أهمية المركز الأحدث من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الدكتور ناصر قائدي أكد أهمية مشاركة مملكة البحرين في معرض «آي إم إي إكس فرانكفورت» الذي يعتبر أهم معرض تجاري في جمهورية ألمانيا للاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات والسفر.

وصرح د. قائدي إن المشاركة في هذه الفعاليات السياحية الدولية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها هيئة السياحة من أجل التعريف بمختلف المقاصد السياحية في البحرين، وجذب المزيد من السياح الدوليين، وتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية البحرين للسياحة 2022-2026.

وأكد حرص فريق الهيئة المشارك في المعرض على فتح المزيد من أفق التعاون مع زوار المعرض من وكالات السفر والشركات والجمعيات المختلفة بالإضافة إلى مديري سفر الأعمال ومديري التسويق المسؤولين عن تخطيط الأحداث، إضافة إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة للعارضين البحرينيين ضمن الجناح الوطني، وذلك من أجل تعزيز مكانة البحرين على خارطة السياحة العالمية وتعزيز تنافسية القطاع السياحي في البحرين.