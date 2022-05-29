اختفاء طائرة على متنها 22 راكباً في نيبال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

قال مسؤول نيبالي، إن طائرة صغيرة تقل 22 شخصًا على متنها على طريق سياحي شهير فُقدت في جبال نيبال اليوم الأحد.

وأوضح المسؤول:”فقدت الطائرة التي كانت في رحلة مقررة مدتها 15 دقيقة متجهة إلى بلدة جومسوم الجبلية، الاتصال ببرج المطار بعد وقت قصير من إقلاعها”.

ومن جانبه، أشار المسؤول بالشرطة راميش ثابا، إلى أنه لا توجد معلومات عن طائرة توين أوتر وأن البحث جار، وفق صحيفة “واشنطن بوست”.

وكانت السماء تمطر في المنطقة الجبلية خلال الأيام القليلة الماضية، لكن الرحلات الجوية تعمل بشكل طبيعي، كما أن الطائرات تحلق على هذا الطريق بين الجبال قبل أن تهبط في الوادي.