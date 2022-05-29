‏تعليم مكّة يختتم المرحلة الثالثة والرابعة من برنامج قادة التعليم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة أمس، اللقاء الختامي للمرحلة الثالثة والرابعة لبرنامج قادة التعليم لتأهيل وتطوير القيادات وبناء قيادات الصف الثاني بالتعاون مع بيت الخبرة LEADX بجامعة الملك عبدالعزيز عبر مراحله الأربعة بواقع 74 ساعة تدريبية لكل متدرب ومتدربة, حيث بدأت أولى مراحل البرنامج في الفصل الدراسي الأول من عام 1441 هـ 1442 هـ بورش عمل ولقاءات متنوعة ومحاضرات إثرائية, وذلك بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وأوضح أمين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بندر بن سعيد المعبدي أن البرنامج اشتمل على عدد من المحاور منها عزز صحتك النفسية والجسدية، ومهاراتي في منصة مدرستي، وعدد من المبادرات, مشيراً إلى أن جميع المبادرات كانت نوعية ومميزة وتدل على مستوى النضج الفكري والتربوي لقيادات الصف الثاني في إدارة تعليم مكّة.
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