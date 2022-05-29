أول تعليق من «تركي آل الشيخ » على فوز ريال مدريد ببطولة كأس أبطال أوروبا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير: علق رئيس الهيئة العامة للترفيه ،المستشار تركي آل الشيخ، على فوز نادي ريال مدريد بدوري الأبطال أمس. وكتب أل الشيخ في تغريده مرفقة بصورة لكريم بنزيما مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، وكتب عليها: “فخر العرب وفخر إيطاليا”. يذكر أن “فخر العرب” لقب يطلق على لاعب ليفربول المصري محمد صلاح الذي خسر المباراة النهائية أمام ريال مدريد، وبنزيما جزائري الأصل لأبوين ينحدران من مدينة وهران.

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