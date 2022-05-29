جامعة حائل تُعرّف طلاب الثانوي بمعايير القبول للعام المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل أوضحت جامعة حائل شروط القبول في كليات الجامعة المختلفة لطلاب الثانوية العامة في مدينة حائل. وأشار عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي، إلى أن زيارة فريقٍ من عمادة القبول والتسجيل بالجامعة إلى مدارسهم أسهمت بشكل كبير جداً في وضوح الرؤية لديهم. وأضافوا أن إجابة الفريق عن أسئلة الطلاب أسهمت في تعريف الطلاب بالقنوات الرسمية للتواصل مع الجامعة، وهذا بلا شك سيسهم في الإجابة عن استفساراتهم خلال فترة التقديم. وكان فريق من عمادة القبول والتسجيل بالجامعة يضم عميد القبول والتسجيل الدكتور عبد الله الزهراني، ووكيله الدكتور طارق المريزيق، ومدير القبول خميس الجنفاوي، ومدير التسجيل والوثائق محمد الحواس، وعدداً من موظفي العمادة، قد حرص على زيارة المدارس الثانوية بحائل، بعد التنسيق مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، والالتقاء بطلاب الصف الثالث الثانوي وشرح آلية وشروط القبول بالجامعة لهم، وتعريف الطلاب بجامعة حائل وتخصصات كلياتها المناسبة للأقسام العلمية والأدبية في مسارات الثانوية العامة. وأكد الطلاب أنهم تلقوا شرحاً وافياً عن آليات ومعايير القبول بالجامعة للعام المقبل، إضافة إلى شرح الفريق خطوات التسجيل في الموقع، مؤكدين أن مثل هذه الزيارات بلا شك تساعد على تأهيل ومساعدة الطلاب لإكمال مسيرتهم التعليمية بما ينعكس إيجاباً على نمو وازدهار الوطن الغالي في مختلف المجالات في ظل دعم القيادة الرشيدة للتعليم. أخبار قد تهمك

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