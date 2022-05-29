اخبار دوليه – انهيارات ارضية تودي بحياة مالا يقل عن 28 شخصا في البرازيل

محمد بن مسعود - الدمام - لقي ما لا يقل عن 28 شخصا حتفهم في ولاية بيرنامبوكو بشمال شرق البرازيل بسبب الانهيارات الأرضية التي وقعت عقب هطول أمطار غزيرة السبت.
وقال مسؤولو الدفاع المدني إن أكثر من 760 شخصا اضطروا لمغادرة منازلهم بسبب الفيضانات في بيرنامبوكو، وإن نحو 32 ألف أسرة تعيش في مناطق معرضة لخطر الانهيارات الأرضية أو الفيضانات في الولاية.
من ناحية ثانية، قالت حكومة ولاية ألاغواس إن 33 بلدة أعلنت حال الطوارئ بسبب تأثير الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة الماضية، ولقي شخصان حتفهما عندما جرفهما فيضان انهار يوم الجمعة.
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