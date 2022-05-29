النمر يكشف عن معلومة مغلوطة متداولة بشأن علاج ضغط الدم

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن معلومة مغلوطة متداولة بشأن علاج ضغط الدم المرتفع. وقال “النمر”، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “إن الإكثار من شرب الماء لا يخفض الضغط المرتفع، بل قد يزيده فيمن لديه قصور شديد في العضلة”. وأضاف “النمر” “لذلك اترك طريقة خفض الضغط لأقرب طبيب”، مؤكداً أهمية استشارة الطبيب في حال ارتفاع الضغط. أخبار قد تهمك

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