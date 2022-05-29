وظائف شاغرة بـ ” وزارة الدفاع ” التفاصيل ورابط التقديم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يسر اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع أن تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي (1444/1443هـ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) للالتحاق في الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم (الخميس) الموافق (1443/11/10هـ) وطلبة الكليات العسكرية اعتباراً من يوم (الخميس) الموافق (1443/12/15​هـ).

وعلى الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة) (https://afca.mod.gov.sa​) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة ، علماً أن التسجيل سيكون بإستخدام النفاذ الوطني متمنين للجميع التوفيق.