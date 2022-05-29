وزير التعليم يبحث مع مايكروسوفت البرمجيات التعليمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات بحث وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التعليم في شركة مايكروسوفت في المملكة المتحدة ريك هيرمن، على هامش مشاركته في المنتدى الدولي للتعليم بلندن أوجه التعاون بين وزارة التعليم وشركة مايكروسوفت، في مجال البرمجيات التعليمية، ونقل المعرفة وتمكين الأجيال القادمة من تحقيق المزيد من الابتكار والمعرفة التقنية، وكذلك التحوّل التعليمي الرقمي، ودعم الطلبة والكوادر التعليمية في مراحل التعليم العام والجامعي لتعلّم البرمجة، بما يسهم في مواكبة الطفرة والتسارع التقني العالمي في هذا المجال، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تطرق اللقاء إلى دعم العمل على تحقيق أفضل الخدمات التقنية، وتوفير خيارات تكامل أفضل لدمج الخدمات داخل منصات وزارة التعليم وعلى رأسها (مدرستي)، وكذلك الوصول إلى البيانات والقدرة على تحليلها.

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