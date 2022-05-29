تعليم ينبع يعلن عن بدء التسجيل برياض الأطفال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع عن بدء التسجيل في ‫مرحلة رياض الأطفال أعتبار من اليوم الأحد الموافق 1443/10/28هـ، الموافق 2022/5/29م ويستمر خلال العام الدراسي للأطفال الذين أكملوا ثلاث سنوات ولم يبلغوا سن السادسة.

ودعت الإدارة كافة أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أطفالهم الدخول على نظام “نور” الإلكتروني عن طريق الحساب الخاص لولي الأمر.

وأوضح رئيس قسم رياض الأطفال نوال الحازمي أن الأعمار المحددة للقبول في المستوى الأول من مواليد الفترة من تاريخ 3 /2 / 1440 هـ إلى 2 / 2 / 1441 هـ , والمستوى الثاني من مواليد 1439/5/3هـ إلى 1440/2/2هـ والمستوى الثالث من مواليد 1438/2/3هـ إلى 1439/5/2هـ .

وأبانت الحازمي، أن أولوية القبول في مرحلة رياض الأطفال” حكومي” لمن يسجل أولًا من الأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية، وأولوية التسجيل للمتقدمين للمستوى الثالث، ويتم قبول الأطفال في المستوى الثاني في حال توفر شواغر بعد الانتهاء من قبول جميع المتقدمين بطلبات تسجيل المستوى الثالث حتى تاريخ 1444/1/23هـ الموافق 2022/8/21م.