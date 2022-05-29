“المرور” يتفاعل مع مقطع متداول لمجموعة من قائدي المركبات يمارسون التفحيط

محمد بن مسعود - الدمام - تداول أحد المغردين على موقع” تويتر”، مقطع فيديو يوثق قيام عدد من قائدي المركبات بممارسة التفحيط، في حي الريان بشارع وادي الرمة.

وتفاعل “المرور ” مع المقطع المتداول بقوله :”نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم رفع بلاغكم للقسم المختص”.

وتؤكد الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بالقواعد المرورية لتفادي وقوع حوادث أو تطبيق الغرامات، وفقا للنظم.