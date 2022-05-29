محمد بن مسعود - الدمام - تداول أحد المغردين على موقع” تويتر”، مقطع فيديو يوثق قيام عدد من قائدي المركبات بممارسة التفحيط، في حي الريان بشارع وادي الرمة.
وتفاعل “المرور ” مع المقطع المتداول بقوله :”نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم رفع بلاغكم للقسم المختص”.
وتؤكد الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بالقواعد المرورية لتفادي وقوع حوادث أو تطبيق الغرامات، وفقا للنظم.
كانت هذه تفاصيل خبر “المرور” يتفاعل مع مقطع متداول لمجموعة من قائدي المركبات يمارسون التفحيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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