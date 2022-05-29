رياح نشطة على محافظة ينبع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمحافظة ينبع تضمنت رياحاً نشطة . وبين المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعا للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، تبدا الساعة ال ١٠ صباحا وتستمر حتى الساعة الـ ٥ عصرا

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