شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. أمطار رعدية على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية, كما تنشط الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك . وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.