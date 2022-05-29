محمد بن مسعود - الدمام - سألوا “محمد محي” عن سر عزوبيته وعدم زواجه رغم تجاوز سن الـ50 فأجاب دون تردد وكشف عن المستور والمخفي لن تصدق !

حل الفنان محمد محي، في وقت سابق، ضيفاً مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج كلام الناس المذاع على شاشة قناة MBC مصر الفضائية، وكشف العديد من اسراره الفنية والخاصة، وسر عدم زواجه رغم بلوغة سن 52 عام.

ورد الفنان محمد محيي مازحاً عن سؤاله حول عدم سبب عدم زواجه حتى الآن، وقال إنه مازال “يكون نفسه”، وأضاف إنه يعرف أنه تأخر في قرار الزواج ولكنه يفضل التأني في اتخاذ هذا القرار.

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وأضاف انه كلما يكبر في العمر يصبح أكثر حرصاُ في هذا الأمر، ولكنه لا يستطيع العيش بدون حب، وكشف أنه استلهم عدة أغاني له في مسيرته من تجاربه العاطفية السابقة.

وعلى جانب آخر، عاد الفنان محمد محيي، لتقديم تترات المسلسلات بعد غياب دام 7 سنوات، حيث قدم تتر مسلسل انحراف، بطولة الفنانة روجينا، والذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي 2022.

كما طرح النجم محمد محيي مؤخرا أغنيته الجديدة ورقم وقلم بطريقة الفيديو كليب وتعدد سابع أغنية من أغاني ألبومه الجديد بتاع زمان، من كلمات إيهاب عبده، ووضع ألحانها مصطفى عوض، وتوزيع موسيقي لـ رفيق عاكف، أما الفيديو كليب فمن إخراج كامبا، وهى من إنتاج ميوزيك ريكوردز، وهي عن محاسبة حبيب لحبيبته عن أخطاء ولومها على الغدر به.

تغنى الفنان محمد محي في 2001 بهذه الكلمات العذبة «نازل بدور في الشوارع والبيوت، على ذكرى كانت بينا مش ممكن تموت.. حيران بقدم خطوة وأرجع خطوتين» كانت هذه الكلمات بالفعل معبرة عن قصة حب يعيشها المطرب الشاب آنذاك، لكن فيما يبدو أن تلك الحالة استمرت معه، حتى تخطى عامه الـ50.

ورغم عزوف محمد محي، عن الارتباط والزواج، إلا أنه لم يكن يوما عدوا للفكرة، إذ تحدث المطرب الملقب بـ«أمير الأحزان»، بسبب غلبة الشجن على أغانيه، في أكثر من مناسبة، عن سر عزوفه عن الزواج على مدار نصف قرن من الزمان، كاشفا تفاصيل من حياته الشخصية.