محمد بن مسعود - الدمام - هل تتذكرون الطفل ابن أبو حاتم في مسلسل باب الحارة؟!.. شاهـد صوره بعد أن أصبح شاباً وسيماً .. لن تصدق من هو وما علاقته بالعقيد أبو شهاب

كــانت شخصية أبو حـاتم مـن شخصيـات البارزة في مسلسل بـاب الحـارة السوري المسلسل التلفزيوني الرمضاني، وكان لأبو حاتم طفل، حيث ظهرت هذه الشخصية في الجزء الثالث والذي عرض عام 2008، ظهر طفل جذب الأنظار إليه ولعب دور ابن أبو حاتم بجانب بناته. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : ذاك الطفل الذي أصبح شاباً جذاباً هو عمر المصري، ابن النجم سامر المصري، والذي يبلغ اليوم من العمر 22 عاماً فهو من مواليد عام 1998. عمر سامر المصري أصبح شاباً ويرافق والده النجم سامر المصري في الكثير من أعماله وأسفاره أن كبر شاهدوا كيف يبدو اليوم.

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