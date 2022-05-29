محمد بن مسعود - الدمام - هذه الفتاة فائقة الجمال .. نسيت هاتفها في المنزل والكاميرا مفتوحة وعندما عادت لأحضارة كانت الصدمة الغير المتوقعه؟ !

اغلب البشر يهوى تربية الحيوانات الأليفة في المنزل كالقطط و الكلاب و الأسماك، فهي تعزز من إحساسهم بالمسئولية و تدفعهم لتجاوز فكرة الوحدة فهناك كائن يعيش معهم في نفس المنزل و يهتم لأمرهم و يسعد بعودتهم للمنزل .

وفقا لما ورد في صحيفة ” ديلي ستار” البريطانية، فإن امرأة نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق تيك توك، أذهل دهشت المرأة حينما عادت إلى المنزل بعد ساعة، ووجدت القطة تقف أمام باب المنزل منتظرة عودتها، و كانت تتحرك يمينا و يسارا و هي في حالة حزن و حالة مزاجية سيئة منتظرة عودتها مرة آخرى .

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ذكرت الشابة أن مقطع الفيديو الذي نشرته لقطتها نال إعجاب آلاف الرواد عبر التطبيق، و أشارت إلى أنها لم تكن تعلم أن قطتها تعلقت بها لهذه الدرجة، عبرت عن سعادتها البالغة برد فعل قطتها حينما خرجت من المنزل و رغبة القطة في عودتها بسرعة .متابعيها من خلال رد فعل قطتها حينما تركتها في المنزل بمفردها.

قالت الشابة أنها رغبت في إختبار حب قطتها لها، فقررت أن تترك هاتفها في المنزل و قامت بتشغيل كاميرا الهاتف لمراقبة القطة أثناء خروجها من المنزل و ماذا تفعل حينما تغادر كل يوم في الصباح لعملها .