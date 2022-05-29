الفرق بين الاشتراك الاختياري ونظام العمل المرن في التأمينات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

أوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه وفقاً للنظام يجوز للمشترك العمل في أكثر من وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.

وحول الفرق بين الاشتراك الاختياري ونظام العمل المرن، أوضحت- حسب الرياض- أن الاختياري اشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية برغبة المشترك وإرادته، على أن يؤدي المشترك قيمة الاشتراك الشهري للمؤسسة وفق شريحة الدخل المختارة.

أما نظام العمل المرن فيخضع لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية الذي يضمن للموظف معاشاً عند تقاعده أو عجزه غير المهني أو عند الوفاة.

وأشارت “التأمينات”، أنه يلزم لاحتساب خدمة شهر اشتراك للموظف في فرع المعاشات تسجيل 168 ساعة عمل عند منشأة واحدة أو عدة منشآت على ألاّ تقل ساعات العمل عند المنشأة الواحدة عن 60 ساعة.