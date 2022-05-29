محمد بن مسعود - الدمام - أغرب قبيلة في العالم .. الفتيات يتسابقن على خلع ملابسهن ويطلبن ‘‘الجلد’’ العنيف من أجل القبول بالزواج (صور)

تم الكشف عن احتفال قبلية يتم فيه جلد الشابات لإظهار التضحيات التي يقدمونها للرجال ، في سلسلة من الصور.

بالنسبة لنساء قبيلة هامار في إثيوبيا ، فإن الندوب الظاهرة على أجسادهن ، تدل على الحب الذي يشعرن به تجاه هؤلاء الرجال الذين يجلدونهم. بالنسبة لهؤلاء النساء ، فإن هذه الندبات تسمح لهن باستدعاء من ضربوهن ، ليساعدهن في حالة الحاجة.

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بعد الحفل ، يصبح الصبي رجلاً ويمكنه الزواج. هذا التقليد العنيف يسمى Ukuli Bula.

وبدلاً من الهروب ، تطلب النساء من الرجال جلدهن مرة أخرى ، خلال الحفل الذي أقيم في وادي أومو.

من المفترض أن يكون الحفل عرضًا لمحبة النساء. بمجرد أن يصبحوا أراملًا ، ربما يلجأون إلى هؤلاء الرجال الذين ضربوهم طلبًا للمساعدة. من المفترض أن تكون الندوب الموجودة على الظهر دليلاً على تضحيتهم من أجل الرجل ، وبالتالي يستحيل على الرجل أن يرفض تلبية احتياجات المرأة في الأوقات الصعبة أو الطارئة.

عادة لا تزال هؤلاء النساء يعشن في القرى ، على الرغم من أن عددًا متزايدًا يهاجر إلى مدن المنطقة ، وكذلك إلى أديس أبابا ، العاصمة الإثيوبية.