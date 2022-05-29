محمد بن مسعود - الدمام - “هتقضي عليهم كلهم في دقيقتين” .. طرقة سحرية للتخلص من الفئران و الحشرات مش هتشوفيهم في بيتك تاني

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجه الحراره بشكل كبير تهرب لفئران والقوارض والحشرات الى المنازل للإختباء من اشعه الشمس الحارقه بالاضافه الى البحث عن الطعام مما يتسبب في ازعاج كبير لربات البيوت بالاضافه الى شكلها المخيف والذي يسبب الخوف والهلع كما انها قد تتسبب القوارض والفئران في العديد من الخسائر المادية بسبب قرضها للملابس و الاثاث في المنزل كما انها قد تسبب العديد من المشاكل الصحيه في حال انه اذا لامست الطعام.

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طرق التخلص من الفئران

توجد العديد من الطرق الفعالة للتخلص من تلك القوارض و الفئران المزعجة منها”:-

الطريقة الاولي:- يمكن استخدام بعض النباتات الطبيعيه في التخلص من الفئران والقوارض مثل نبات النعناع الذي لا يفضله الفئران لذلك في حاله زراعه النعناع في المنزل قد تلجأ الفئران الي الهروب من المنزل بسبب رائحه النعناع

الطريقة الثانية:- يمكن استخدام المواد ذات الرائحه النفاذه مثل تقطيع الثوم والبصل ووضعهم في الاماكن التي يتواجد بها الفئران مما يتسبب في ازعاج كبير لهم والهروب من المنزل.