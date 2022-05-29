استشاري يوجه نصيحة مهمة لمرضى الضغط المرتفع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بأهمية استشارة الطبيب في حال ارتفاع الضغط. وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن الإكثار من شرب الماء لا يخفض الضغط المرتفع.. بل قد يزيده فيمن لديه قصور شديد في العضلة”. وأضاف الدكتور خالد النمر “لذلك اترك طريقة خفض الضغط لأقرب طبيب”.

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