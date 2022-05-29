شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مركزا صحيا تفعل «عالمي غسل الأيدي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعلت المراكز الصحية بشبكة القطيف الصحية ممثلة بمركز صحي القديح «1»، والشويكة، والمجيدية، والبستان، والخويلدية، وسيهات «3»، وقطيف «3»، وسنابس، والملاحة، ودارين، وأم الحمام، والجارودية، والتوبي، اليوم العالمي لغسل الأيدي.

وكان مستشفى القطيف المركزي ممثلا بقسم الطب الوقائي نظم محاضرة تحت عنوان «التبليغ عن الأمراض المعدية»، مستهدفة رؤساء الأقسام من الأطباء والتمريض، وذلك بقاعة المحاضرات الكبرى بالمستشفى. وأكد المنظمون أهمية التبليغ عن الأمراض المعدية والذي يعد جزءا لا يتجزأ من مهام الكادر الصحي ولأهمية التبليغ في احتواء الأمراض المعدية ومنع حدوث التفشيات، كما تناولت قيمة التبليغ والتعريف بالأمراض الواجب التبليغ عنها.