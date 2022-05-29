شكرا لقرائتكم خبر عن 350 متبرعا لـ«دمك حياة 5» بتاروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت حملة التبرع بالدم «دمك حياة 5»، أمس الأول، التي نظمتها اللجنة الصحية بجمعية تاروت الخيرية بالتعاون مع مختبر بنك الدم الإقليمي على مدى 3 أيام، بمشاركة 352 متبرعا.

وشهدت حملة التبرع بالدم لهذا العام إقبالا كبيرا ومميزا من المتبرعين والمتبرعات بحصيلة تتجاوز 100 كيس دم يوميًا طوال أيام الفعالية.

وقال رئيس مجلس الإدارة بجمعية تاروت الخيرية محمد الصغير: «ما شهدناه خلال 3 ليال من توافد أبناء المجتمع للتبرع بالدم هو خير تجسيد للتكافل الاجتماعي وتأصل الخير فيه وهو دليل وعي المجتمع وثقافته في التبرع».

وعبرت رئيسة اللجنة الصحية مريم الماء عن فخرها بنجاح حملة «دمك حياة» في سنتها الخامسة وتحقيق هدفها برفد بنك الدم الإقليمي بما يفوق 300 كيس دم متوجهة بالشكر لجميع المساهمين في نجاح هذه الحملة. فيما أشاد المتبرعون من الجنسين بالتنظيم الجيد للحملة وسلاسة عملية التبرع وتسهيلها من قبل المنظمين، شاكرين الجهود المبذولة.

وأشار المشرف على الحملة من بنك الدم الإقليمي فني المختبر حسن العاقول، إلى تزايد أعداد المتبرعين خلال 3 أيام، مبينا أن عددهم في اليوم الأول 107، واليوم الثاني 115، وفي اليوم الأخير 130 متبرعا من الجنسين بمجموع 352 للأيام الثلاثة، فيما تم رفض 97 متقدما ومتقدمة لعدم استيفاء الشروط المطلوبة للتبرع.