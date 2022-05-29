شكرا لقرائتكم خبر عن 3900 مستفيد من خدمات متطوعي صحة الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، استفادة 3946 مستفيدا من خدمات متطوعي الصحة في المحافظة، والبالغ عددهم 77 متطوعا نفذوا 762 ساعة تطوعية.

وكانت صحة الأحساء أعلنت عن تأسيس وحدة العمل التطوعي ضمن مشروع تمكين التطوع الصحي، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بالعمل التطوعي وتعزيز العمل المؤسسي وحوكمة العمليات.

ومن جانب آخر، شاركت في المعرض التوعوي لتعزيز مفهوم الأمن والسلامة والصحة المهنية، بهدف الوصول إلى بيئة آمنة خالية من المخاطر والحد من الإصابات والوفيات المرتبطة بالعمل.

وشددت على استمرار الزيارات الرقابية على المجمعات الطبية الخاصة، لقياس مدى الالتزام والتقيد بالأنظمة واللوائح التي مضت عليها وزارة الصحة. فيما لفتت إلى أن حملة «اعرف أرقامك» تعزز الوعي الصحي، وتحث أفراد المجتمع على اتباع السلوكيات السليمة، والوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة.