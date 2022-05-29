شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 2200 م3 مخلفات وأنقاض بالجفرإعادة سفلتة طريق الملك خالد بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أمانة محافظة حفر الباطن ممثلة بوكالة المشاريع، أعمال الكشط وإعادة السفلتة في طريق الملك خالد - من تقاطع طريق الصمان إلى تقاطع طريق الأمير نايف.

وكانت الأمانة وبلدياتها، أنجزوا إصلاح 19000م2 من حفر الشوارع، و1700 متر طولي من الأرصفة المتهالكة، ودهان 22000 متر طولي من الأرصفة، وإزالة 156304م3 من مخلفات البناء والهدم، إضافةً إلى معالجة 2295 حاوية، و720م2 من الأنترلوك، وإزالة 452 سيارة تالفة.

وأكدت الأمانة استمرارها في استكمال تنفيذ وتكثيف خططها وبرامجها لمعالجة جميع عناصر التشوه البصري، وتعزيز مساعي الأمانة في تحسين المشهد الحضري؛ تحقيقا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة وفقا لرؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى استمرارية أعمالها وتكثيف جهودها لتنفيذ أعمال معالجات التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بمشاركة كل عناصر المجتمع، داعية المواطن والمقيم إلى التعاون برصد التشوهات البصرية ضمن حملة «صور وأرسل» والإبلاغ عن المخالفين عبر تطبيق بلدي أو الرقم الموحد للبلاغات «940» لتحقيق تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في الإسهام بتحسين جودة الحياة بالمحافظة.