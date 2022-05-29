شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة تقاطع «بقيق - الميناء» إلى جسر الملك فهد بطول 32 كم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت، أمس، أعمال الصيانة من تقاطع طريق «بقيق - الميناء»، إلى جسر الملك فهد، بطول 32 كم في الاتجاهين، وذلك ضمن أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها على طريق أبو حدرية.

وأشار فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، إلى بدء أعمال إصلاح طريق الأمير محمد بن فهد، وذلك من تقاطع طريق خادم الحرمين الشريفين إلى تقاطع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع طريق الخدمة، أمس، استمرارا لأعمال تحسين جودة الطرق. كما أكد بدء أعمال الصيانة في المنطقة الواقعة من جسر الساجي وحتى جسر مدخل الخفجي الجنوبي، على طريق أبو حدرية، بطول 45 كيلومترا في كل اتجاه.

وكان الفرع قد بدأ أعمال الصيانة في المنطقة الواقعة بين جسر الساجي إلى جسر أبو حدرية بطول 60 كيلومترا بالاتجاهين، إضافة إلى بدء المرحلة الأولى للأعمال، من تقاطع جسر الأنابيب إلى تقاطع جسر النابية بطول 2 كيلومتر بالاتجاهين.

وأعلن مؤخرا عن البدء بأعمال فصل الحركة المرورية بحواجز خرسانية بطريق الملك خالد بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة باتجاه الدمام، مع إنشاء وتعديل بعض المداخل والمخارج وتوسعة طريق الخدمة في بعض المناطق. فيما تستمر الأعمال في المنطقة الواقعة بين جسر الجعيمة ومحافظة الجبيل، بطول 20 كيلومترا بالاتجاهين، ضمن أعمال التوسعة والإصلاح التي يتم تنفيذها على طريق «الدمام - الجبيل».