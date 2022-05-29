شكرا لقرائتكم خبر عن 22 ألف زيارة منزلية لمرضى الفصام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام 32.362 زيارة منزلية، من بينها 22.653 لمرضى الفصام، وذلك منذ بداية إطلاق الخدمة في عام 2010م.

وذكر رئيس تشغيل المجمع د. محمد الزهراني أن الخدمة تشمل المرضى، الذين يخشى عدم التزامهم وانتظامهم في العلاج، أو ممن يجد ذووهم صعوبة في إقناعهم بالحضور في مواعيدهم أو من كبار السن وذوي الإعاقة، مضيفًا إن نحو 70 % من المستفيدين؛ مرضى فصام، و13 % من مرضى خرف.

وقال: الخدمة تقوم على تقديم رعاية صحية نفسية للمرضى في منازلهم وتعزيز شعورهم بالأمان والاطمئنان في محيط أسرهم دون الحاجة إلى التواجد في المستشفى.

وأضاف: إن الخدمة حققت العديد من الفوائد والأهداف، إذ ضمنت استمرار المريض على العلاج، مما قلل حصول الانتكاسة وقللت الضغط على العيادات وأقسام الطوارئ والتنويم.

يذكر أن المريض النفسي ينضم لهذه الخدمة بقرار من الطبيب المعالج من خلال العيادات أو أقسام التنويم، ويشترط أن تكون حالة المريض مستقرة ولا يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين.