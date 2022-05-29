شكرا لقرائتكم خبر عن حجز 155 دراجة برية بـ «نصف القمر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حجزت بلدية الظهران 155 دراجة برية بشاطئ نصف القمر، لمخالفتها تطبيق معايير السلامة.

وأوضحت إدارة خدمات الشاطئ، أن الحملة، التي جاءت بالتعاون مع شرطة الظهران، استهدفت مواقع تأجير الدراجات البرية، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

إلى ذلك، رصدت إدارة النظافة بالبلدية، مركبة «قلاب» لعدم تقيدها بوسائل السلامة، إضافة إلى مركبة «خلاط» لتفريغها المتبقي من الخرسانة في المناطق الممنوعة، وجرى اتخاذ الإجراءات والجزاءات النظامية.