شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 385 لوحة إعلانية مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية محافظة الخبر، خلال 3 أشهر، 385 لوحة إعلانية عشوائية ومخالفة، من شوارع المدينة والأراضي الفضاء؛ لمواجهة الظاهرة المنتشرة في الشوارع بشكل غير نظامي ودون ترخيص.

وقال رئيس البلدية م. مشعل الحربي إن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي البلدية لتنظيم وضع الإعلانات بشتى أنواعها بشكل لا يؤثر على سلامة مستخدمي الطرق ولا يسيء للمظهر الحضاري المتميز لمدينة الخبر وبشكل يتناسب مع التطور وحركة النهضة الشاملة، التي تشهدها المدينة في المجال العمراني وكل مجالات التنمية الأخرى، مبيناً أنه جرى حصر اللوحات العشوائية وإزالتها. ودعا م. الحربي الجهات والمؤسسات وأفراد المجتمع كافة، للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف والالتزام بعدم تركيب اللوحات في الأماكن العامة بشكل عشوائي حفاظا على السلامة المرورية، ومنعا لتشويه المظهر الحضري.