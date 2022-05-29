شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب السمنة.. المملكة الأعلى عالميا في حصوات المسالك البولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مختصون أن الأنظمة الغذائية غير الصحية، أحد أهم العوامل المسببة لأمراض المسالك البولية، مشيرين إلى أن شباب المملكة والخليج العربي هم الأكثر عالميا في الإصابة بالمرض، نتيجة السلوكيات الحياتية الخاطئة، كعدم ممارسة الرياضة والتدخين والسمنة.

وأوضحوا في ختام فعاليات المؤتمر 33 لجمعية جراحة المسالك البولية السعودية، الذي أقيم على مدار 3 أيام بالخبر، تحت شعار «مستجدات جراحة المسالك البولية»، أن أكثر أمراض الكلى شيوعا في الوطن العربي هي أمراض الحصوات، وكذلك اضطرابات التبول وتضخم البروستات، مع تزايد الأعداد، مشيرين إلى أن حكومة المملكة تسعى لدعم وتوفير كل ما يحسن من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، ومن ذلك جهاز الروبوت الذي يساعد الجراح، خلال إجراء العمليات، ويعطي دقة في الرؤية وسهولة في الحركة أكثر من يد الإنسان الطبيعية.

ورش عمل

وذكر رئيس اللجنة المنظمة د. رياض الموسى، أن المؤتمر الذي نظمته الجمعية السعودية لجراحة المسالك البولية، وحضور متحدثين من داخل المملكة وخارجها، شهد 150 محاضرة، واستعرض أكثر من 160 بحثا في كافة تخصصات جراحة المسالك البولية، بمشاركة ضيوف ومتحدثين مميزين، بالإضافة إلى 6 ورش عمل مميزة لتدريب الأطباء في مختلف تخصصات جراحات المسالك البولية الدقيقة.

وأشار إلى أن الجلسة الختامية تضمنت التوصيات المستخلصة من المحاضرات المقدمة في جراحة مسالك الأطفال، واضطرابات وصعوبات التبول، وأورام الجهاز البولي، ومناظير الجهاز البولي والحصوات، والجراحات الترميمية، وجراحة زراعة الكلى، وأمراض الذكورة والعقم.

وقال إنه خلال الـ 20 عاما الماضية، تطور علم المسالك البولية بشكل كبير، وأصبح في جميع مدن المملكة مراكز متخصصة في جراحات المسالك البولية، إضافة إلى وجود مراكز تدريبية تخرج أطباء متخصصين تضاهي المراكز العالمية.

تضخم البروستات

وأوضح أن الروبوت الجديد، يسهم في سرعة التحكم، وإجراء العملية بشكل آمن وخروج المريض مباشرة، وجرى توفيره في المنطقة الشرقية ومناطق المملكة، ويدعم خروج المريض متعافيا بعد العملية بساعات.

وأشار إلى أن أكثر أمراض المسالك البولية شيوعا في الوطن العربي هي أمراض الحصوات، وكذلك اضطرابات التبول وتضخم البروستات.

وبيّن أن هناك تزايدا في أعداد أمراض أورام المسالك البولية، خصوصا المتعلقة بالكلى والمثانة.

مستجدات علاجية

وقال رئيس الجمعية السعودية لجراحة المسالك البولية د. رائد أزهر، إن المؤتمر تضمن مستجدات علاجية تعرض لأول مرة، كمحفزات المثانة العصبية «المايكرو»، وتقنية إدماج الذكاء الاصطناعي في جراحة الروبوت. فيما بيّن نائب مدير الجمعية د. أحمد الزهراني، أن كثيرا من شباب المملكة يعانون من حصوات المسالك البولية، وهي أكثر الأمراض شيوعا في المملكة والخليج العربي، إضافة إلى أمراض الشيخوخة كتضخم البروستات الحميد، وبعض الأورام المرتبطة بالعادات الغذائية والتدخين. وقال: السلوكيات الخاطئة هي المسؤول عن أورام الكلى والمثانة، وكذلك مرض الفشل الكلوي الذي يحتاج لعمليات تعويضية.

جودة الخدمات

وأشار إلى أن الأجهزة المستخدمة في جراحة الروبوت والمناظير تتجاوز تكاليفها ملايين الريالات، إلا أن حكومة المملكة تسعى لدعم وتوفير كل ما يحسن من جودة الخدمة المقدمة للمرضى. وأوضح أن جهاز الروبوت يساعد الجراح، خلال إجراء العمليات، إذ يعطي الجهاز دقة في الرؤية وسهولة في الحركة أكثر من يد الإنسان الطبيعية، وكذلك نتائج متميزة في أغلب أورام المسالك البولية، خاصة أورام الحوض، كالبروستات والمثانة، بحكم حاجتها إلى رؤية دقيقة وتحكم كبير في الحركة.

وأضاف إن الكثير من عمليات المسالك البولية، دخلت ضمن جراحات اليوم الواحد، إذ يغادر المريض المستشفى في نفس اليوم بعد إجراء مناظير الحصوات، ودعامات الكلى، والمناظير الاستكشافية أو التشخيصية، مشيرا إلى أن مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض تجري عمليات لـ 150 حالة أسبوعيا.

وأوصى بممارسة الرياضة والمشي، وشرب الماء بنسبة 3 لترات يوميا، والابتعاد عن العادات غير الصحية كالتدخين والأغذية غير الصحية.

الحفاظ على الوزن

وذكر أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة تورونتو بكندا د. مجدي حسونة، أن المؤتمر اقتحم جميع مشاكل المسالك البولية المتعلقة بالكلى والمثانة، والذكورة، وأمراض الحصوات، والسلس البولي، مشيرا إلى أن التدخين قد يتسبب في سرطان المثانة والكلى. وأكد أن الحفاظ على الوزن يساعد في الوقاية من أمراض البروستات، التي بدأت في الارتفاع؛ نتيجة ازدياد معدل السمنة.

حضور مميز

وعبّر رئيس المؤتمر د. إبراهيم العريفي، عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على رعايته الكريمة لفعاليات المؤتمر، مقدما شكره لمحافظ الخبر سليمان الثنيان، على تشريفه وافتتاحه للفعاليات، وكذلك الشكر لجميع اللجان المنظمة والمشاركين والمتحدثين من داخل المملكة وخارجها والجهات الإعلامية والمتطوعة بالمؤتمر.

وأضاف د. العريفي إن المؤتمر شهد حضورًا مميزاً، ومحتوى علميا ثريا، مشيرًا إلى تميز مؤتمر هذا العام بحجم الحضور طوال أيامه، بالإضافة لإقامة معرض طبي مصاحب للشركات الراعية، جرى فيه استعراض أحدث الأجهزة والتقنيات العلمية في تخصص جراحة المسالك البولية.